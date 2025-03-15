Torino 2025 Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları’nda özel sporcularımızın madalya zaferi!

Yayınlanma: 15.03.2025 - 19:39

Güncelleme: 15.03.2025 - 19:39

15 Mart’ta yapılan alp disiplini slalom final yarışlarında, Şehriye Naz Koncalıoğlu altın madalya kazanarak kürsüye çıktı. Eda Nur Biçer gümüş, Berat Kömbeci ise bronz madalya ile başarılarına bir yenisini ekledi. Kayaklı yürüyüş 100m klasik teknik final yarışlarında ise Sude Cihan altın madalya kazanarak zirveye yerleşti, Batuhan Uludağ ise bronz madalya ile taçlandırdı.

Toyota Türkiye'nin ana sponsorluğunda mücadele eden Özel Olimpiyatlar Türkiye Takımı, Torino 2025 Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları’nda toplamda 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Özel sporcularımız, alp disiplini ve kayaklı yürüyüş branşlarında elde ettikleri madalyalarla Türkiye’yi gururlandırdı.

Alp disiplini branşında yarışan sporcularımızdan Eda Nur Biçer, 1 altın ve 2 gümüş madalya ile toplamda 3 madalya kazandı. Beyza Kirenli, 1 bronz madalya elde ederken, Berat Kömbeci 1 altın ve 1 bronz madalyayla kürsüye çıktı. Şehriye Naz Koncalıoğlu ise alp disiplini slalomda 1 altın madalya kazandı. Kayaklı yürüyüş branşında ise Sude Cihan 1 altın ve 1 gümüş madalya elde ederken, Batuhan Uludağ ise 1 bronz madalyayla yarışları tamamladı.

Torino 2025 Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları, 15 Mart akşamı Türkiye saatiyle 20:00’da düzenlenecek kapanış töreni ile sona erecek. Özel Olimpiyatlar Türkiye kafilesi, 16 Mart Pazar günü yurda dönecek.

BİLGİ:

Özel Olimpiyatlar Türkiye, 8-15 Mart 2025 tarihlerinde Torino, İtalya'da düzenlenecek olan Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları’na 5. kez katılım sağlıyor. Bu prestijli etkinlik, her dört yılda bir düzenlenen ve 190 ülkeden 7 binden fazla özel ve partner sporcuya ev sahipliği yapan, zihinsel engelli sporcular için dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları’nda Türkiye, Alp Disiplini ve Kayaklı Koşu branşlarında mücadele edecek.

“Mobilsen Özgürsün” mottosu ve “İmkânsız Yok” sloganıyla, herkesin özgürce hareket edebileceği bir dünya yaratmayı hedefleyen Toyota Türkiye, Özel Olimpiyatlar Türkiye’nin ana sponsoru olarak desteğini sürdürmektedir.