Torino 2025’te özel sporcularımızdan çifte madalya!
Torino 2025 Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları'nda özel sporcularımız ilk madalyalarını kazandı.
Torino'da devam eden Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları’nın 4. gününde, Özel Olimpiyatlar Türkiye sporcuları alp disiplini branşında iki madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. İtalya’nın Sestriere Vialattea Kayak Merkezi’nde 12 Mart 2025’te gerçekleştirilen dev slalom final yarışlarında, sporcularımız madalya kürsüsünde yerini alarak Türkiye’yi gururlandırdı.
Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları alp disiplini dev slalom final yarışlarında mücadele eden Eda Nur Biçer, 1:26.290’lık derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Aynı kategoride yarışan Beyza Kirenli, 1:56.010’luk derecesiyle bronz madalya kazanırken, Şehriye Naz Koncalıoğlu ise 2:10.220’lik derecesiyle dördüncü sırada yer aldı. Büyük bir mücadele veren Enver Eren Kebapçıoğlu yarışları 5. sırada tamamlarken, Berat Kömbeci ise yarışlar sonunda elendi.
Torino 2025’te mücadele devam ediyor. Alp disiplini yarışları, 13 Mart'ta Super G slalom yarışı ile sürecek. 14 ve 15 Mart tarihlerinde ise slalom final yarışları gerçekleştirilecek. Öte yandan, kayaklı yürüyüş branşında mücadele eden Sude Cihan ve Batuhan Uludağ, 13 ve 14 Mart’ta madalya için piste çıkacak. Toyota Türkiye'nin ana sponsorluğunda mücadele eden Özel Olimpiyatlar Türkiye kayak takımı, Torino 2025’te madalya hedefiyle yarışmaya devam ediyor!
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