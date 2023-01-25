Tottenham, Arnaut Danjuma'yı açıkladı

Tottenham, Villarreal'den Arnaut Danjuma'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 21:50
Tottenham, Arnaut Danjuma'yı açıkladı
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İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, İspanyol kulübü Villarreal'in kanat oyuncusu Arnaut Danjuma'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Premier Lig'de ilk 4 mücadelesi veren Tottenham, kadrosunu Danjuma ile güçlendirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Hollandalı futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Villarreal öncesi PSV, NEC Nijmegen, Club Brugge ve Bournemouth kulüplerinde oynayan Danjuma, Hollanda Milli Takımı formasını 6 kez giydi.


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