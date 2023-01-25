Tottenham, Arnaut Danjuma'yı açıkladı
Tottenham, Villarreal'den Arnaut Danjuma'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, İspanyol kulübü Villarreal'in kanat oyuncusu Arnaut Danjuma'yı sezon sonuna kadar kiraladı.
Premier Lig'de ilk 4 mücadelesi veren Tottenham, kadrosunu Danjuma ile güçlendirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Hollandalı futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.
Villarreal öncesi PSV, NEC Nijmegen, Club Brugge ve Bournemouth kulüplerinde oynayan Danjuma, Hollanda Milli Takımı formasını 6 kez giydi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Seval Türkeş: ‘MHP’de karanlık eller var’
- EGM'den 'Sedat Peker' açıklaması
- 'Erdoğan'ın çok güvendiği iki isim' diyerek açıkladı
- 'Reina' katliamı zanlısı beraat etti
- MHP tavrını sertleştiriyor
- Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
- İstanbul'a kar yağışı için net tarih verildi
- Sedat Peker'in 'basın danışmanı' Emre Olur'a tahliye
- İsveç’te profesyonel bir provokatör: Paludan
- Nur Sürer'den Fatma Girik itirafı: Gözyaşlarını tutamadı