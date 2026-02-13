Tottenham'da Igor Tudor sürprizi!

Thomas Frank ile yollarını ayıran Tottenham, yeni teknik direktörünü arıyor.

TUDOR DA ADAYLARDAN

İngiliz ekibi için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sezona Juventus'ta başlayan ve daha sonra İtalyan ekibinden ayrılan Igor Tudor, Tottenham'ın teknik direktör adayları arasında yer alıyor.

TEMASLAR BAŞLADI

Matteo Moretto'nun haberine göre; Tudor'un, Tottenham'ın listesinde üst sıralarda olduğu ve Hırvat teknik adam ile ilk temasların başladığı yazıldı.

Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'ı da çalıştıran Tudor, daha sonra ise Hellas Verona, Marsilya, Lazio ve Juventus'ta görev alarak dikkat çekmişti.