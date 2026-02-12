Ange Postecoglou'ndan Tottenham itirafı: 'Üst seviye bir kulüp değil'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.02.2026 18:48:00
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın eski teknik direktörü Ange Postecoglou, İngiliz kulüp hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Tottenham Hotspur'un eski teknik direktörü Ange Postecoglou, Londra ekibi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Tottenham'ın yapısal olarak "en üst seviyedeki kulüp" olmadığını savundu.

"EN ÜST SEVİYEDEKİ KULÜP DEĞİL" 

Postecoglou, kulübün fiziksel altyapısını överken sportif ve mali yapılanmayı eleştirdi:

"Tottenham inanılmaz bir stadyum ve mükemmel antrenman tesisleri kurdu. Ancak harcamalara, özellikle maaş bütçesine baktığınızda bu bir top kulüp değil. Transfer piyasasında agresif davranmadık."

"MENTALİTEYİ KIRDIM" 

Avustralyalı teknik direktör, kulüpteki kazanamama psikolojisini değiştirmeye çalıştığını belirtti:

"Tottenham'ın mentalitesini kırmaya çalıştım. İkinci yılımda kupa kazanacağımızı söylemem kulüp içindi. İçeride kimse bunu dile getirmeye cesaret edemezdi, çünkü korkuyorlardı."

Postecoglou, kupayla birlikte psikolojik eşiğin aşıldığını ifade etti:

"O bariyeri yıktık ve bir şey kazandık. Peki sonra ne oldu? Her şeyi yıkıp yeniden başladılar. Ne başarmaya çalıştıklarını merak ediyorum."

