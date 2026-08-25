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Tottenham'dan 85 milyon sterlinlik dev transfer

Tottenham'dan 85 milyon sterlinlik dev transfer

25.08.2026 12:40:00
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Cumhuriyet Spor
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Tottenham'dan 85 milyon sterlinlik dev transfer

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Manchester City'den Savinho'yu 85 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı.

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Yaz transfer döneminde yaptığı harcamalarla dikkat çeken Tottenham, hücum hattını Manchester City'den Savinho ile güçlendirdi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Manchester City'den Savinho'nun trasnferini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz” denildi.

Athletic'te yer alan habere göre Tottenham, bu transfer için Manchester City'ye bonuslarla birlikte 85 milyon sterlin bonservis ödeyecek. Kuzey Londra ekibi, Savinho'ya ek olarak Manchester City'den Omar Marmoush'un da transferi için görüşmelerine devam ediyor. 

Transferin ardından ilk açıklamasını kulübün internet sitesine yapan Brezilyalı futbolcu şunları söyledi:

“Biraz zaman aldı ama burada olduğum için çok mutluyum. Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biriyle, muhteşem bir kulüpte harika bir fırsat bu.”

Savinho, Tottenham'ın bu yaz kadrosuna kattığı yedinci transfer oldu. Roberto De Zerbi'nin ekibi daha önce Sandro Tonali, Mateus Fernandes, Jan Paul van Hecke, Marco Senesi, Andrew Robertson ve Martin Dubravka'yla sözleşme imzalamıştı. Tottenham Savinho'nda önce transfer ettiği isimler için toplam 229.5 milyon sterlin bonservis ödemişti.

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