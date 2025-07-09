Tottenham'dan Muhammed Kudus için dev teklif!

Teknik direktörlük koltuğuna Thomas Frank'ı getiren Tottenham, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ilgilendiği Muhammed Kudus'un transferi için kulübüyle anlaştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Tottenham, Muhammed Kudus için West Ham ile anlaşma sağladı. Londra ekipleri, oyuncunun transferi için 63 milyon Euro ücret üzerinde mutabakata vardı.

Muhammed Kudus, transfer olmak istediği Tottenham ile 6 yıllık sözleşme imzalayacak.

Kudüs, perşembe günü Londra'ya gelip sağlık kontrollerinden geçecek.

Geçtiğimiz sezon 35 maçta süre bulan Ganalı oyuncu, 5 gol atarken, 4 asist katkısı sağladı.