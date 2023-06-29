Tottenham, Maddison'ı transfer ettiğini açıkladı!

Yayınlanma: 29.06.2023 - 09:32

Güncelleme: 29.06.2023 - 09:32

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, James Maddison'ı kadrosuna kattı. Kuzey Londra ekibi, 26 yaşındaki futbolcu için 45 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Maddison, Tottenham ile 5 yıllık kontrat imzaladı. İngiltere Milli Takımın'da da forma giyen 26 yaşındaki hücum oyuncusu, geçen sene Leicester City ile 32 maçta 10 gol 9 asist kaydetmişti.