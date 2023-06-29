Tottenham, Maddison'ı transfer ettiğini açıkladı!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, Leicester City forması giyen 26 yaşındaki yıldız James Maddison'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, James Maddison'ı kadrosuna kattı. Kuzey Londra ekibi, 26 yaşındaki futbolcu için 45 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Maddison, Tottenham ile 5 yıllık kontrat imzaladı. İngiltere Milli Takımın'da da forma giyen 26 yaşındaki hücum oyuncusu, geçen sene Leicester City ile 32 maçta 10 gol 9 asist kaydetmişti.
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