Tottenham - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında kendi sahasında Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor.
Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham kendi sahasında Nuno Espírito Santo'nun ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.
TOTTENHAM - NOTTİNGHAM FOREST MAÇI SAAT KAÇTA?
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
TOTTENHAM - NOTTİNGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Simon Hooper'ın yönteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Tottenham, ligde oynadığı son maçta West Ham United deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
Nottingham Forest ise kendi sahasında ağırladığı Fulham'ı 3-1 mağlup etmişti.
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