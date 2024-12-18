Tottenham, Richarlison'u satmayı düşünüyor

Tottenham'ın, Brezilyalı futbolcusu Richarlison'u takımdan göndermek istediği iddia edildi.

Tottenham, Richarlison'u satmayı düşünüyor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2024 - 00:10

İngiliz ekibi Tottenham'ın, Brezilyalı futbolcusu Richarlison ile yolları ayırmayı planladığı iddia ediliyor.

Tottenham, beklentileri karşılayamayan santrafor Richarlison'u devre arasında elden çıkarmak için seçenekleri değerlendiriyor.

Brezilya basınına göre, Tottenham, Brezilya ekibi Fluminense'nin Richarlison için teklifini dinlemek istiyor. 

SOLANKE'NİN GÖLGESİNDE KALDI

Richarlison, bu sezon İngiliz ekibinde yalnızca 7 maçta süre bulabilirken yeni transfer Dominic Solanke'nin de gölgesinde kaldı.

1 gol 1 asistlik katkı yapan Richarlison2un devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.


Etiketler: #tottenham #Richarlison #İngiltere Premier Lig
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