Tottenham'ın yıldız ismi Hugo Lloris'e rekor teklif
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın Fransız file bekçisi Hugo Lloris'e Suudi Arabistan'tan rekor bir teklif geldiği iddia edildi.
Tottenham'ın tecrübeli file bekçisi Hugo Lloris, kariyerine Suudi Arabistan'da devame edebilir.
Daily Mail'de yer alan habere göre; Adı açıklanmayan bir Suudi Arabistan kulübü, Fransız kaleciye yıllık 16 milyon euroluk bir teklif yaptı.
Başarılı kaleci, İngiliz ekibinde haftalık yaklaşık 100 bin euro kazanıyor.
2024 yılında sözlerşmesi sona erecek file bekçisinin de Arabistan ekibine sıcak baktığı kaydedildi.
36 yaşındaki Fransız oyuncu bu sezon Premier Lig'de 25 maça çıktı ve 39 gol yedi.
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