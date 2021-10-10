Tottenham'ın yıldızından çok konuşulacak golf açıklaması
Real Madrid'deki 9. sezonunu geçiren Gareth Bale, golf açıklaması ile gündeme geldi.
Real Madrid'in Galli yıldızı Gareth Bale, yine çok konuşulacak bir 'golf' açıklamasına imza attı.
Galli yıldız, Madrid Country Club'da düzenlenen Golf turnuvasını kaçırmadı ve yine çok konuşulacak bir demece imza attı.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Bale, golfçüler hakkında en çok hayranlık duyduğu şeyin konsantrasyonları olduğunu söylerken, "Real Madrid'de en iyi golf oynayan benim. Sonra da Courtois..." dedi.
2020-2021 sezonunu Tottenham'da kiralık olarak geçiren yıldız oyuncu, bu sezon başında Real Madrid'e geri dönmüştü. Bale, bu sezon çıktığı 3 La Liga maçında da 1 gole imza attı.
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