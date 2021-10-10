Formula 1'de bu kez şampanyalı kutlama

10 Ekim 2021 Pazar, 18:43

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sini kazanan Mercedes pilotu Fin Valtteri Bottas, bu sezon ilk birinciliğini elde ederken, kariyerinde ilk kez İstanbul'da yarış kazandı. Kupa töreninde Bottas'a ödülünü TBMM Başkanı Mustafa Şentop verdi. Siyasiler çekildikten sonra ilk 3'e giren pilotlar, geleneksel köpüklü şarap (şampanya) kutlamasını gerçekleştirdi. Kutlamada 2 şişe Prosecco açılırken pilotlar kutlaması alkış aldı.

Geçen yıl şampanya şişesi içine gazoz konmuş ve dünya basını olayı alay konusu haline getirmişti.

F1'de de yönetici olan gazeteci Fatih Altaylı, şampanya olayını sosyal medya hesabından duyurdu.

BAŞLADI BİTİRDİ

Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas, takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın cezası nedeniyle pole pozisyonundan başladığı yarışı zorlanmadan aynı pozisyonda bitirdi.

Türkiye Grand Prix'sinde 49 tur boyunca liderlik koltuğunda oturan Bottas, yarışı 1 saat 31 dakika 4.103 saniyede tamamlayarak kariyerinin 10. grand prix zaferine uzandı.

Bottas ayrıca Türkiye Grand Prix'sinde en hızlı tur atan isim oldu. Fin pilot, 5,3 kilometrelik pistte 1 dakika 30.432 saniyeyle en hızlı tur zamanına ulaştı.

Red Bull pilotlarından Max Verstappen ikinci sırada başladığı yarışı aynı sırada tamamlarken, 6. cepten start alan Sergio Perez ise üçüncülüğü elde etti