CANLI ANLATIM |Formula 1 Türkiye GP saat 15.00'de başladı

10 Ekim 2021 Pazar, 15:03

CANLI ANLATIM

16.04 Sebastien Vettel, art artda pit stoplar yapıyor.

15:57 Hamilton, Perez'i geçiyor ancak Perez karşılık veriyor!

15.49 Yarışın yarısı sona erdi. Bottas zirvede, Verstappen 3.8 saniye arkada, Charles Leclerc 6.2 saniye geride. Lewis Hamilton, beşinci sırada.

15:45 Hamilton, Perez'e yavaş yavaş yaklaşıyor

15.38 Tsunoda'dan 9. virajda spin!

15:32 En hızlı tur 1:33.146 ile Bottas'ta

15:30 Verstappen'den 1:33.282 ile en hızlı tur

15:28 Hamilton'dan 1:33.353 tur zamanı

15:25 Hamilton, Gasly'i geçerek 5. sıraya yerleşiyor

15:23 Hamilton'dan bir en hızlı tur daha - 1:33.428

15:18 Alonso'ya da 5 saniye zaman cezası geliyor!

15:16 Gasly'e 5 saniye zaman cezası geliyor!