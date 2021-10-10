CANLI ANLATIM |Formula 1 Türkiye GP saat 15.00'de başladı
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. etabı Türkiye Grand Prix'si hafif yağmur altında ıslak zeminde başladı. Detaylar canlı anlatımla cumhuriyet.com.tr'de...
CANLI ANLATIM
16.04 Sebastien Vettel, art artda pit stoplar yapıyor.
15:57 Hamilton, Perez'i geçiyor ancak Perez karşılık veriyor!
15.49 Yarışın yarısı sona erdi. Bottas zirvede, Verstappen 3.8 saniye arkada, Charles Leclerc 6.2 saniye geride. Lewis Hamilton, beşinci sırada.
15:45 Hamilton, Perez'e yavaş yavaş yaklaşıyor
15.38 Tsunoda'dan 9. virajda spin!
15:32 En hızlı tur 1:33.146 ile Bottas'ta
15:30 Verstappen'den 1:33.282 ile en hızlı tur
15:28 Hamilton'dan 1:33.353 tur zamanı
15:25 Hamilton, Gasly'i geçerek 5. sıraya yerleşiyor
15:23 Hamilton'dan bir en hızlı tur daha - 1:33.428
15:18 Alonso'ya da 5 saniye zaman cezası geliyor!
15:16 Gasly'e 5 saniye zaman cezası geliyor!
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