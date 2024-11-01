Tottenham'lı yıldız Micky van de Ven, Galatasaray maçında yok!
Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, sakatlığı bulunan stoper Micky van de Ven'in milli ara sonrası forma giyebileceğini açıkladı. 23 yaşındaki oyuncu, Galatasaray maçında oynayamayacak.
Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili açıklamada bulundu.
Postecoglou, Manchester City maçında sakatlanan stoper Micky van de Ven'in milli ara sonrası geri döneceğini söyledi. 23 yaşındaki futbolcu, 7 Kasım'da Galatasaray ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçında forma giyemeyecek.
Postecoglou, Manchester City maçında sakatlık yaşayan diğer isimler Cristian Romero ve Timo Werner'in ağrıları olduğunu ancak hafta sonunda oynanacak Aston Villa maçında forma giyebileceklerini söyledi. 59 yaşındaki teknik adam, "Şu anda Timo ve Cristian'ın hafta sonunda oynama şansları var." ifadelerini kullandı.
Etiketler: #sakatlık #galatasaray #Micky van de Ven #tottenham
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