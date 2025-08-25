Trabzon 1 atıyor 3 alıyor

Trabzonspor, Süper Lig’e “fırtına” gibi başladı. Bordo-Mavililer, Fatih Tekke yönetiminde ağırladığı Antalyaspor’u tek golle mağlup edip 3. maçında 3. galibiyetini aldı. Karadeniz ekibi 3 maçını da 1-0’lık skorlarla kazandı. Fırtına’nın tek golünü 39. dakikada Savic attı. 1 dakika sonra Trabzonspor Augusto ile golü buldu. Ancak Onuachu ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol VAR uyarısıyla sayılmadı. Bordo-Mavililerde kaleci Uğurcan ikinci yarı yaptığı 3 kritik kurtarışla takımına hayat verdi.