Trabzon’un 100’ü güldü SÜPER Lig’in 13. haftasında soluk

SÜPER Lig’in 13. haftasında soluk kesen maçta Trabzonspor, 90+10. dakikada Muçi’nin harika golüyle, 10 kişi oynayan Başakşehir’i 4-3 yendi. Bordo-Mavililer, 2 hafta sonra kazandı. 10. dakikada Visca, Ebosele’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, faul verip Başakşehirli oyuncuya sarı kart gösterdi. VAR’dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen Meler, Ebosele’ye kırmızı kart çıkardı. Sakatlanan Visca maça devam edemedi. 22. dakikada Trabzonspor ceza sahasındaki pozisyonu VAR uyarısıyla izleyen Meler, Okay’ın eline çarpan topta penaltı verdi. Selke’nin kullandığı penaltı gol oldu: 1-0. 37’de Mustafa’nın asistini Augusto ağlara gönderip skoru 1-1’e getirdi. Başakşehir, 45. dakikada Shomurodov’un kafa golüyle 2-1 öne geçti. 76’da Başakşehir ceza sahasında top, Kemen’in eline çarptı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Meler, penaltı noktasını gösterirken Onuachu, skoru 2-2 yaptı. Muçi, 77. dakikada Trabzonspor’u 3-2 öne geçirdi. 90+1’de Başakşehirli Bertuğ 3-3 eşitliği getirdi. Muçi, 90+10’da ceza sahası dışından sol ayağıyla vurdu, top 90’a gitti, Trabzonspor 4-3 kazandı.