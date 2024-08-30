Trabzon'da sıcak saatler! Abdullah Avcı ile ayrılık kararı alındı!
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı.
Trabzonspor'un Avrupa Konferans Ligi'ne veda etmesinin ardından ayrılık kararı alındı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayrıldı.
GÖRÜŞMEDE AYRILIK KARARI ÇIKTI
Yönetimiyle görüşen Başkan Ertuğrul Doğan, Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasına karar verdi.
İKİNCİ DÖNEM PERFORMANSI
Trabzonspor'un ikinci döneminde 44 maça çıkan Avcı, 26 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı.
61 yaşındaki teknik adam, Trabzonspor ile 2021-22 yılında şampiyonluğa ulaştı. Bordo mavili takımda 2020-21 ve 2022-23 sezonlarının Süper Kupası'nı da müzesine götürdü.
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