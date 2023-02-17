Trabzon'da taraftarlardan toplanan oyuncaklar depremzede çocuklara gönderildi

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 22:34

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 22:34

UEFA Konferans Ligi play-off turunda dün akşam yapılan Trabzonspor-Basel maçını statta izleyen taraftarların getirdiği oyuncakların yüklendiği tır, depremzede çocuklar için yola çıktı.

Maç öncesinde tribün liderlerinin sosyal medya duyurularıyla organize olan taraftarlar, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'na getirdikleri oyuncakları bilet gişelerindeki görevlilere teslim etti.

Maçın ardından, oyuncakların yanı sıra taraftarın bıraktığı bere ve atkılar ile hayırseverlerin bağışladığı gıdalar da tıra yüklendi.

Oyuncakları deprem bölgesine ücretsiz ulaştıracak tırın sürücüsü Haşim Çavdaroğlu, kampanyaya katılımın çok iyi olduğunu söyledi.

Çavdaroğlu, yardımda bulunanlara teşekkür ederek, "Şimdi yola çıkacağız, Kahramanmaraş'a ve bütün köylerine dağıtacağız. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun." dedi.