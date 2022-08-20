Trabzonlu genç Ahmetcan, Hollanda ekibine transfer oldu

Türk futbolu, Avrupa’ya önemli bir transferi gerçekleştirdi. Trabzonspor’un 19 yaşındaki stoperi Ahmetcan Kaplan, Hollanda devi Ajax ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Hayri Güner
20 Ağustos 2022 Cumartesi, 06:00
Trabzonlu genç Ahmetcan, Hollanda ekibine transfer oldu
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Ajax, genç futbolcu için Bordo-Mavililere, 9.5 milyon Avro bonservis ödeyecek. Karadeniz ekibi, Ahmetcan’ın bir sonraki transferinden ise yüzde 15 pay alacak.

Ahmetcan, 16.5 milyon Avro bedelle Lille’e transfer olan Yusuf Yazıcı ve 10 milyon Avro bonservis kazandırıp Leipzig’e giden Sörloth’un ardından Trabzonspor’a en yüksek bonservisi kazandıran 3. futbolcu oldu. 

Fırtına Antalya’da - Süper Lig’e 2’de 2 ile başlayan Trabzonspor, 3. hafta maçında bugün deplasmanda Antalyaspor’la karşılaşacak. Saat 21.45’te başlayacak ve beIN 1’den naklen yayımlanacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Bordo-Mavililerde sakat Hamsik, Visca, Hüseyin ve Serkan forma giyemeyecek. 


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