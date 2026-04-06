Trabzonspor 2 sezonluk planlamanın meyvelerini topluyor: Adım adım zirveye

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde geçen sezondan bu yana attığı doğru adımların karşılığını almaya başladı. Fırtına, Galatasaray galibiyetiyle zirve inadını gösterip şampiyonluk yarışında “Ben de varım” dedi. İstanbul’un üç büyükleri karşısında bütçe anlamında gerilerde olmasına rağmen yetenekli, gelecek vadeden ve tecrübeli oyuncuları kadrosuna katan Bordo-Mavililer gelecek adına sağlam temeller atarken bir yandan da yükselen form grafiği yakaladı. Tekke’nin sezonun ilk maçından bu yana sabır isteyen anlayışı camianın büyük bölümünde karşılık buldu. Oyun disiplinine önem veren, forma adaletini sağlayan ve doğduğu toprakların ruhunu iyi bilen Fatih Tekke, Karadeniz ekibini adım adım zirveye taşıdı. 48 yaşındaki çalıştırıcı bugüne kadar “şampiyonluk” kelimesini kullanmasa da Galatasaray galibiyetiyle tribünlerin “Şampiyon” tezahüratları yapması kalan haftalar için Bordo-Mavililerde heyecan yarattı. Fırtına önündeki maçlarda puan kaybı yaşamayıp, rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek

G.SARAY’A NE OLDU?

GALATASARAY son dönemde deplasmanda oynadığı büyük maçlarda sergilediği düşük performansla dikkat çekiyor. Sarı-Kırmızılılar, Trabzonspor’a mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Cim-Bom, Şampiyonlar Ligi’ndeki Juventus ve Liverpool, Süper Lig’deki Trabzonspor deplasmanlarında beklentilerin altında bir futbol sergileyip sahadan yenik ayrıldı. Eleştiri okları teknik direktör Okan Buruk ile form grafiği düşen Icardi, Torreira, Jakobs, Yunus, Lang, Lemina gibi isimlere çevrildi. Buruk, milli arada takıma ve özellikle Icardi’ye çok izin vermesiyle, oyuncuları Trabzonspor maçına motive edememesiyle eleştiriliyor. Bir ara takımı sırtlayan çok sayıda oyuncunun, ligin bu kritik döneminde performansının ciddi anlamda düşmesi de eleştirileri doğurdu. Hafta başından bu yana hem Uğurcan’ın hem de Nhaga’nın transfer süreciyle ilgili Trabzonsporlu yöneticilerin açıklamalarına sessiz kalan Galatasaraylı idareciler, maç sırasında yaşananlar sonrası yeterli tepkiyi vermemekle suçlanıyor.