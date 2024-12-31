Yayınlanma: 31.12.2024 - 13:47

Güncelleme: 31.12.2024 - 13:47

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasını 19 puanla 13. sırada kapatan Trabzonspor, 2024 yılını sıkıntılı geçirdi.

Bordo-mavililer, 2024 yılında ligde 37, Avrupa kupaları ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 6'şar maç olmak üzere toplam 49 karşılaşmaya çıktı.

Karadeniz ekibi, bu müsabakalarda 23 galibiyet, 10 beraberlik, 16 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor, 2024 yılında Süper Lig'de oynadığı 37 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik, 13 mağlubiyet gördü.

Bordo-mavililer, geçen sezon ligi 67 puanla 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Karadeniz ekibi, bu sezon da ligin 17 haftalık bölümünü 19 puanla 13. sırada tamamladı.

2024 yılında Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Trabzonspor, Beşiktaş'a Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta 3-2 yenildi.

Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.

Avrupa'da hüsran yaşadı

Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını deplasmanda 2-0, sahasında 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Bordo-mavili takım, 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien ekibine sahasında 1-0, deplasmanda 2-0 yenilerek Avrupa Ligi'nden elendi.

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Karadeniz ekibi, play-off turunda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile deplasmanda 0-0, sahasında 1-1 berabere kaldı. Penaltı atışlarında İsviçre temsilcisine elenen Trabzonspor, Avrupa'ya veda etti.

Avcı gitti, Güneş geldi

Trabzonspor'da 2024 yılında teknik direktör Abdullah Avcı ve Şenol Güneş olmak üzere iki teknik adam görev yaptı.

Avrupa kupalarında hüsran yaşayan ve ligde istediği sonuçları alamayan Karadeniz ekibinin teknik heyetinde değişim yaşandı.

Abdullah Avcı ile yollar ayrılırken, ligin ikinci karşılaşmasına İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkıldı. ikas Eyüpspor deplasmanından golsüz berabere ayrılan bordo-mavililerde 5. kez takımın başına teknik direktör Şenol Güneş'i getirildi.

Doğan, genel kurulda tekrar başkanlığa seçildi

Trabzonspor'da 1 Aralık'ta gerçekleştirilen olağan genel kurulda, seçime tek aday giren mevcut başkan Ertuğrul Doğan tekrar başkanlığa seçildi.

Doğan, Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda geçerli 2 bin 595 oyun bin 581'ini alarak ikinci kez başkan oldu.