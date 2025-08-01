Trabzonspor'a Tomas Rigo'dan kötü haber

Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son günlerde orta saha transferi için öne çıkan isimlerden olan Tomas Rigo'dan Trabzonspor'a kötü bir haber geldi.

Bordo-mavililer, Saul Niguez ve Puertas transferlerinin sonuçlanmamasıyla transferde rotayı Tomas Rigo'ya çevirmişti. Transferde sona yaklaşan Trabzonspor'a kötü haber İngiltere'den geldi.

Stoke City Rigo'nun kulübü Banik Ostrava'ya 3 milyon Euro değerinde resmi teklifte bulundu.

Bu gelişme Trabzonspor'u transferde geri plana attı. Trabzonspor yönetiminin 2 milyon Euro seviyesinde düşündüğü bonservis, Stoke'un girişimiyle sekteye uğradı. Rigo'nun da İngiltere Championship'te oynamaya sıcak baktığı ve düzenli forma giymek için İngiltere ekibini daha makul gördüğü aktarıldı.

Trabzonspor yönetimi teklifi artırıp artırmama konusunda henüz net bir karar vermedi. Fatih Tekke'nin özellikle istediği belirtilen oyuncu için izlenecek rota önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.