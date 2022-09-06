Trabzonspor, Avrupa'da galibiyet özlemine son vermek istiyor

06 Eylül 2022 Salı, 11:07

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında 8 Eylül Perşembe günü Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarında 1112 gün sonra galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.

Avrupa Kupaları'nda en son galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada 3-1'lik sonuç alan Karadeniz ekibi, daha sonra galibiyete hasret kaldı.

Trabzonspor, Avrupa kupalarında oynadığı son 13 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

KADROSUNU GÜÇLENDİRDİ

Trabzonspor, yeni transferlerini UEFA'ya bildirdi.

Bordo-mavili takımın yeni transferleri, Umut Bozok, Yusuf Yazıcı, Maxi Gomez, Jean-Philippe Gbamin ve Naci Ünüvar, UEFA Avrupa Ligi maçlarında forma giyebilecek.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları sona eren Uğurcan Çakır, Marek Hamsik de Avrupa Lig maçlarında görev alabilecek.

AVCI İLE İLK PEŞİNDE

Trabzonspor, teknik direktör Avcı'nın görev yaptığı dönemde UEFA Konferans Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda da 2 karşılaşma olmak üzere 6 karşılaşmaya çıktı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 3 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

OYNADIĞI MAÇLAR

Trabzonspor, Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile eşleşti. İlk maçta sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, penaltılarla turu geçti.

Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşılaşan Karadeniz ekibi, sahasında 2-1 deplasmanda da 3-0'lık sonuçlarla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Trabzonspor, şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup olurken sahasında golsüz beraberlikle bu organizasyona veda etti.

TRABZONSPOR'UN AVRUPA HASRETİ

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı son 13 karşılaşma ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Kulvar Maç Sonuç

2022-2023 Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off Trabzonspor-Kopenhag 0-0

2022-2023 Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off Kopenhag-Trabzonspor 2-1

2021-2022 UEFAKonferans Ligi 3. eleme Trabzonspor-Molde 3-3

2021-2022 UEFAKonferans Ligi 3. eleme Molde-Trabzonspor 1-1

2021-2022 UEFA Konferans Ligi play-off Trabzonspor-Roma 1-2

2021-2022 UEFA Konferans Ligi play-off Roma-Trabzonspor 3-0

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi play-off (rövanş) Trabzonspor-AEK 0-2

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Getafe-Trabzonspor 1-0

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Trabzonspor-Basel 2-2

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Trabzonspor-Krasnodar 0-2

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Krasnodar-Trabzonspor 3-1

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Trabzonspor-Getafe 0-1

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Basel-Trabzonspor 2-0