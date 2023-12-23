Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 23.12.2023 - 09:36

Güncelleme: 23.12.2023 - 09:36

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak ve beIN Sports ekranlarından yayınlanacak. Mücadeleyi, Volkan Bayarslan yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Visca, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Onuachu.

Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Berkay, Abeid, Pelkas, Serdar Gürler, Figueiredo, Piatek.

TRABZONSPOR SERİ PEŞİNDE

Ligde oynadığı Gaziantep FK maçını 3-1 kazanan ve İstanbulspor ile oynadığı maç yarıda kalan Trabzonspor, Başakşehir mücadelesinden galibiyetle ayrılarak Avrupa kupaları mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor. Ligde oynadığı 15 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Trabzonspor 4. sırada bulunuyor.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Trabzonspor'da zorlu maç öncesinde sakatlıkları bulunan Mislav Orsic, Nicolas Pepe, Joaquin Fernandez, Ognjen Bakic, Umut Bozok ve Abdülkadir Ömür'ün maç kadrosunda bulunması beklenmiyor.

BAŞAKŞEHİR ÇIKIŞTA

Lige kötü bir başlangıç yaparak alt sıralara düşen Başakşehir, son 4 maçta elde ettiği 3 galibiyetle orta sıralara yükselmeyi başardı. İstanbul ekibi, Trabzonspor deplasmanından alacağı 3 puanla Avrupa yarışına dahil olmayı hedefleyecek. Ligde oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan RAMS Başakşehir, 18 puanla 12. sırada yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR'DE EKSİKLER

Başakşehir'de kırmızı kart cezalısı Jerome Opoku ve sarı kart cezalısı Deniz Türüç'ün yanı sıra Edgar Ie, Efe Koyuncu, Partryk Szysz, Emmanuel Dennis ve Muhammed Şengezer'in kadroda yer alması beklenmiyor.