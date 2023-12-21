Trabzonspor'dan Avrupa Süper Ligi kararı!
Trabzonspor, Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu açıkladı.
Trabzonspor, Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu duyurdu.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Trabzonspor AŞ olarak, Avrupa futbolunun gelecekteki refahının ancak kulüplerin UEFA ve FIFA ile güçlü bir ortaklık ve işbirliği içinde Avrupa Kulüpler Birliği aracılığıyla birlikte çalışmasıyla güvence altına alınabileceği yönündeki görüşümüzü yineliyoruz. Avrupa Adalet Divanı'nın Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili olarak bugün verdiği ve sözde Süper Lig projesini hiçbir şekilde desteklemeyen karar ışığında odak noktamız bu olacaktır."
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