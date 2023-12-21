Trabzonspor'dan Avrupa Süper Ligi kararı!

Trabzonspor, Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.12.2023 - 23:46
Trabzonspor'dan Avrupa Süper Ligi kararı!
Abone Ol google-news

Trabzonspor, Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu duyurdu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Trabzonspor AŞ olarak, Avrupa futbolunun gelecekteki refahının ancak kulüplerin UEFA ve FIFA ile güçlü bir ortaklık ve işbirliği içinde Avrupa Kulüpler Birliği aracılığıyla birlikte çalışmasıyla güvence altına alınabileceği yönündeki görüşümüzü yineliyoruz. Avrupa Adalet Divanı'nın Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili olarak bugün verdiği ve sözde Süper Lig projesini hiçbir şekilde desteklemeyen karar ışığında odak noktamız bu olacaktır."


trabzonspor Avrupa Süper Ligi Avrupa Adalet Divanı

İlgili Haberler

Galatasaray'dan Avrupa Süper Ligi kararı! 'Avrupa futbolunu tanımlayan değerleri korumak için...'

Galatasaray'dan Avrupa Süper Ligi kararı! 'Avrupa futbolunu tanımlayan değerleri korumak için...'
Beşiktaş, Avrupa Süper Ligi kararını açıkladı! 'Reddediyoruz'

Beşiktaş, Avrupa Süper Ligi kararını açıkladı! 'Reddediyoruz'
Fenerbahçe'den Avrupa Süper Ligi kararı! 'Bağlılığımızı yinelemek istiyoruz'

Fenerbahçe'den Avrupa Süper Ligi kararı! 'Bağlılığımızı yinelemek istiyoruz'

En Çok Okunan Haberler