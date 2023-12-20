Spor yazarları İstanbulspor - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Futbolun altına dinamit koydu'

Yayınlanma: 20.12.2023 - 09:14

Güncelleme: 20.12.2023 - 09:43

İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, kendi sahalarında ağırladıkları Trabzonspor maçında takımı sahadan çekti. Spor yazarları dakikalar 74'ü gösterirken yarıda kalan maçı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Uğur Meleke: "Dün yaşananları bir sporsever olarak kabul etmem mümkün değil. Saha içinde bir sivil kıyafetlinin hakeme yaptığı canına kast eden saldırının üzerinden sadece 8 gün geçti. Şimdi de bir başka takım elbiseli, sporcuları devam etmek istiyor olmasına rağmen sahaya girip zorla maçı durduruyor. Türk spor kamuoyunun artık şunu anlaması lazım: Futbol futbolcularındır, teknik direktörlerindir, hakemlerindir. Federasyon yönetimine atamayla gelmiş ya da kulüp yönetimlerine sırf zengin oldukları için girmiş iş adamlarının değil. Acilen bu sporsevmezlerin ayrışması gerekiyor spordan." (Hürriyet)

"BU LİG NASIL BİTECEK?"

Cemal Ersen: "İstanbulspor başkanı Ecmel Sarıalioğlu Türk futbol tarihine geçecek bir kararla inisiyatif kullanarak maçı terk etti. Üstelik takımın alacağı ağır cezaları göze alarak. Belki de küme düşmesine kadar uzayacak yaptırımları kabul ederek. Nasıl bir ruh halidir anlamak mümkün değil. Sözün bittiği yere nasıl geldiğimiz ortada. Geçen hafta bir hakemin linç edilmesine kadar giden olaylar herkese ders olsun derken, bu kez şiddet içermeyen ancak futbolun dibine dinamit koymak anlamına gelen bir provokasyon yaşadık." (Milliyet)

İskender Günen: "Görünen o ki sorunlarımız çok büyük. Böylesi güvensiz bir ortamın olduğu bir lig nasıl biter, nasıl sonuçlanır bunu bilebilmek ne yazık ki olanaklı değil. Eğer bugünkü gibi bir güven ortamı gerçekleştirilmezse bundan sonraki her maçta aynı sorunlar devam eder ve bu da Türk futbolu için bir kaosu ortaya çıkarttıktan sonra bugünleri mumla ararız." (Sabah)

"TFF'NİN TUTARSIZLIĞI YÜZÜNDEN"

Reha Kapsal: "Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun tepki olarak takımı sahadan çekmesi bence Trabzonspor'a karşı değil Türkiye Futbol Federasyonu ve Başkan Mehmet Büyükekşi'ye karşı bir tepkidir. Tabii ki bu şu anda karışık ve kaotik durumda olan futbol gündemimiz yeni bir kaos ve çıkmazın içine sünmüştür. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'tutarsız' kararlarının bu gündemleri yarattığını düşünüyorum." (Fotomaç)

Bülent Timurlenk: "Bu memlekette bilmediğimiz, görmediğimiz ve hatta hiç öğrenemediğimiz hakem hatalarıyla biz bu oyunu çok sevdik. Hakeme yumruk atan, takımını sahadan çeken bu başkanlar, biz çocukken radyodan maç dinlediler mi? Dinleseler böyle olur mu? Kim bu adamlar? Siz kimsiniz bilmiyorum ama bu güzel oyunun katilisiniz... VAR'lığınız batsın..." (Sabah)