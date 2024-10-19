Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 16.00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2024 Cumartesi, 10:48
Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig heyecanı devam ediyor.

Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, sahasında Çağdaş Atan'ın ekibi Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Papara Park'ta oynanacak mücadele 16.00'da başlayacak.

Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşma Bein Sports 1'den naklen yayımlanacak.

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