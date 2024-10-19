Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 16.00'da başlayacak.
Süper Lig heyecanı devam ediyor.
Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, sahasında Çağdaş Atan'ın ekibi Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?
Papara Park'ta oynanacak mücadele 16.00'da başlayacak.
TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşma Bein Sports 1'den naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte 'Yenidoğan çetesi' liderinin ilk ifadesi!
- Üç harfli market zincirinde sağlık skandalı!
- 'Yenidoğan' skandalına karışan kişiler ifşa oldu
- Ölüm nedeni belli oldu!
- Özel'i 'onaylamayan' seçmenlerin partisi dikkat çekti
- Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan ilk açıklama
- İsrailli bakanın skandal paylaşımına sert tepki!
- Yurtdışına kaçtı iddiası
- '1989'dan beri hukukumuz var'
- Yenidoğan çetesi lideri YouTube programına bile katılmış