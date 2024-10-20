Trabzonspor Başakşehir’i Visca’nın golüyle yenip 9. haftada 2. galibiyetini aldı

Yayınlanma: 20.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.10.2024 - 04:00

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor, Başakşehir’i 90+1’de Visca’nın golüyle 1-0 yenip namağlup unvanını korudu. Boşnak oyuncu, ligde en geç golünü eski takımı Başakşehir ağlarına gönderdi. Şenol Güneş, teknik direktörlük kariyerinde 1000. maça çıkarken bu heyecanı yaşayan ilk Türk teknik adam olarak tarihe geçti.

DOĞAN’DAN ADAYLIK AÇIKLAMASI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, seçimde aday olup olmayacağıyla ilgili “Ben bugüne kadar başladığım herhangi bir işi yarım bırakmadım” dedi. Doğan, “Gerçekten saha içi sonuçları olarak camiama karşı mahcubum ama buranın içinden Şenol Hocamızla güzel bir şekilde çıkacağımıza inanıyorum” ifadesini kullandı.