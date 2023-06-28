Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Hedefimiz hep zirve

Yayınlanma: 28.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 28.06.2023 - 04:00

Doğan, “Takımımızın yeni sezona en hazır ve eksiksiz şekilde girebilmesi için sizlerden aldığımız güçle yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” dedi. Başkan Doğan, “Hedefimiz hep zirvede olup, taraftarlarımıza muhteşem hikâyeler yaşatacağımız bir sezon geçirmektir. Bizler bu çalışmaları yaparken, siz değerli taraftarlarımızdan da bir ricada bulunmak istiyorum. TS Club’lardan yeni sezon formalarımızdan alarak bayramı hep beraber bordo-maviye boyayalım” ifadelerini kullandı.

FERNANDEZ GELİYOR

Bordo-Mavililerin yeni transferi Joaquin Fernandez, bugün saat 20.00’de İstanbul’da olacak. 27 yaşındaki stoper, sağlık kontrollerinden geçip sözleşme imzalamasının ardından yarın gece Trabzon’a gelecek. İspanyol futbolcu, Trabzonspor’un cuma sabahı yapacağı yeni sezonun ilk antrenmanında yer alacak.