Trabzonspor'dan sponsorluk açıklaması

Yayınlanma: 06.08.2023 - 19:28

Güncelleme: 06.08.2023 - 19:28

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, taraftarlarla bir araya geldiği kulübün kuruluş yıl dönümü kutlama etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu.

Doğan, "Önümüzdeki hafta açıklayacağımız bir stadyum sponsorluğu var. Önemli ve çok ciddi bir hamle. Trabzonspor'a önemli değer katacak. Ayrıca 3 büyük projemiz var. Trabzonspor inşallah ciddi gelir sağlayacak" dedi.

"HOCAMIZIN TALERLERİ VAR"

Transfer için konuşan Doğan, "Takımda eksiklerimizin olduğunun farkındayız. Hocamızın talepleri var. En kısa zamanda bunları da alıp lige hazır bir şekilde başlayacağız." şeklinde konuştu.

Sakatlanan Mislav Orsic'in yerine transfer yapma niyetleri olduğunu kaydeden Ertuğrul Doğan, "Hocamızın istediği isimler var, görüşüyoruz." sözlerini sarf etti.

"ÖNEMLİ OLAN DOĞRU MALİYETLE ALMAK"

Ertuğrul Doğan, son olarak, "Taraftar transfer bekliyor. Tabii ki transfer yapacağız. Sürekli gündeme geliyor bu konu. 3 liralık oyuncuya 10 lira verirseniz, transferi şu anda da yaparsınız, konu o değil. Transferi doğru zamanda doğru maliyetle yapmak. Doğru oyuncuyu, doğru zamanda, doğru maliyetle almak." şeklinde konuştu.