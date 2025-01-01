Trabzonspor Basketbol Takımı'nda ayrılık!

Trabzonspor Erkek Basketbol Takımı'nda Rijad Aydın ile yollar ayrıldı.

Trabzonspor Basketbol Takımı'nda ayrılık!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.01.2025 - 15:47

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, Rijad Aydın ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Basketbol A takımı oyuncularımızdan Rijad Aydın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Aydın'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.


Etiketler: #Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi #trabzonspor #Rijad Aydın
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