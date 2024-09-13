Trabzonspor - Beşiktaş maçı için flaş iddia! Taraftar yasağı kalkabilir....

Yayınlanma: 13.09.2024 - 17:35

Güncelleme: 13.09.2024 - 17:35

Süper Lig'in 5. haftasındaki Trabzonspor - Beşiktaş maçında deplasman taraftarları yer alabilir.

Candaş Tolga Işık'ın haberine göre, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor - Beşiktaş maçında deplasman taraftarlarının yer alması için Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı aradı.

Vali Aziz Yıldırım, Hacıosmanoğlu'na, "Kulüpler talep etti bu yasağı, geri çekerlerse kaldırırız" cevabını verdi.

Bu konuşmanın ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, her iki kulübün başkanı Ertuğrul Doğan ve Hasan Arat ile konuştu. Kulüplerden gelen deplasman taraftarının tribünde yer alma isteği valiliğe iletildi.

Bu gelişmeler sonrası Trabzonspor - Beşiktaş maçında siyah-beyazlı taraftarların yer alması bekleniyor.