Trabzonspor cephesinden Alexander Sörloth hakkında çarpıcı açıklamalar

Yayınlanma: 04.08.2023 - 15:31

Güncelleme: 04.08.2023 - 15:38

Süper Lig’de yeni sezon çalışmaları devam eden Trabzonspor’un taraftarları, dün akşam sosyal medyada transferlerin gecikmesi ve beklentilerinin karşılanmaması nedeniyle tepki gösterdi.

‘#YaTransferYaİstifa’ başlığıyla gündem yaratan taraftarların gidişata yönelik merakını Trabzonspor yönetim kurulu üyesi Birhan Emre Yazıcı giderdi. Bordo mavili taraftarların sosyal medyada oluşturduğu sohbet odasına katılan Yazıcı, yönetici ve taraftar gözüyle tepkileri, takım ve kulüpteki durumu değerlendirdi.

Birhan Emre Yazıcı

"HERKES MÜCADELE EDİYOR"

Taraftarların tepkilerini değerlendiren Birhan Emre Yazıcı, çalışmaların sürdüğünü söyleyip sabır ve anlayış istedi. Yönetimin tüm gücüyle ekonomik zorlukları aşmaya çalıştıklarına değinen Yazıcı, “Herkes inanılmaz derecede mücadele ediyor. Benim için gitmek çok kolay ama gittikten sonra kim gelecek ya da ne olacak? Şu an canhıraş bir grup insan Trabzonspor’un içinde bulunduğu bu zor süreci atlatmak için maddi ve manevi elinden ne geliyorsa yapıyor. Bu çabamıza lütfen ilgi gösterin” dedi.

"OTURDUKLARI YERDEN PARA KAZANMAK İSTİYORLAR"

Futbolcu transferlerinin gecikme sebebinin, kadrodaki yabancı oyuncu şişkinliği ve mevcut bazı oyuncuların zorluk çıkartması nedeniyle olduğunu söyleyen Yazıcı, “Transferleri mutlaka yapmamızı gerekiyor. Bu bir gerçek ama Trabzonspor’un göndermesi gereken yabancılar var ve bunlardan dolayı bazı transferleri yapamıyoruz. Bazıları da sizin çok sevdiğiniz çocuklar, Siopis mesela. Koita’yı zaten biliyorsunuz. Bu çocuklardan dolayı bazı sıkıntılarımız var. Çok öncesinde yapılan imzalanan bazı şeyler var. Bunlar oturdukları yerden para kazanmak istiyorlar. Bunları göndereceğiz ama bunu yaparken Trabzonspor’un kasasından milyon Euro'lar çıkarmadan yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

"ERTUĞRUL DOĞAN’IN İMZASI YOK, İMZASI OLANA SORUN"

Takımdan ayrılmak istediği için sözleşmesi feshedilen Marc Bartra’nın, 1 buçuk milyon Euro olarak bilinen maaşının toplam 9 buçuk milyon Euro’yu bulması ve bunun kamuoyundan gizlenmesi sorulan Yazıcı, “KAP’a bildirilen her şey geçerlidir ve bu gerçektir. Yakın zamanda bazı toplantılar yapılacak bu rakamlarla alakalı. Rakam doğru mu yanlış mı derseniz, önceki yönetimde görev almıyordum. Ekonomik sıkıntı bugünle başlayan bir şey değil ama Trabzonspor’un bugün yaşadığı ekonomik sıkıntı bu yönetimle birlikte inşallah son bulacak. Bartra’nın sözleşmesinde kimin imzası varsa ücret sorusunu ona sorun. Onda Ertuğrul Doğan’ın imzası yok, net söylüyorum” dedi.

Marc Bartra

"HER ŞAMPİYON TAKIMIN YAŞADIĞI GİRDABIN İÇİNE GİRDİK"

Kulübün ciddi borç yükü olduğunu ve yönetimin bunu düzeltmek için mücadele ettiğini söyleyen Yazıcı şöyle konuştu:

“Yönetimimiz döneminde hibe olarak toplanan 1 milyardan fazla para var ve bunda sayın başkanla yöneticilerin büyük desteği var. Trabzonspor’un gelirleri faizlerini ödemiyor. Trabzonspor’u ayakta tutan ciddi bir yapı var ama birçok şeyimiz ortada banklar nezdinde. Birçok kulübün durumu da böyle. Önümüzde birkaç zor dönemeç vardı. Birçoğunu atlattık. Başkanımız Trabzonspor’un finansal tabloyu toparlamak için çalışıyor. Trabzonspor çok zor bir virajdan dönüyor. Her şampiyon takımın yaşadığı girdabın içine girdi. Biz de bu girdabın içinden çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.”

"3 TRANSFERİMİZ TAMAM"

İsmi gündemdeki transfer hamlelerinin gerçekleşeceğini söyleyen Yazıcı, “Petkovic geliyor. Sosyal medyada yazılan çizilenlere bakmayın. 3 transferimiz tamam. Trabzonspor’a güzel transferler gelecek, biraz sabırlı olun” diye konuştu.

"TRABZONSPOR BİR FUTBOLCUNUN ARKASINDAN AĞIT YAKMAZ"

Taraftarların, eski futbolculardan Alexander Sörloth ve Antony Nwakaeme’nin takıma geri dönmesine yönelik taleplerine son vermelerini isteyen Yazıcı, “Trabzonspor bir futbolcunun arkasından ağıt yakan bir kulüp değil. Bizi Sörloth mu kurtaracaktı? Sörloth giderken yönetici arkadaşların telefonunu engelledi. Futbolcu arkadaşlarına veda etmeden gitti. Birkaç gün sonra ulaşabildiğimizde 'Trabzon'dan nefret ediyorum' dedi. Sizi istemeyen futbolcuyu neden hâlâ hayal ediyorsunuz? Bize candan gönülden adam lazım. Nwakaeme’ nin lütfen yaşına duruma bakın. Trabzonspor’un evrilmeye çalıştığı yeri görün. Nwakaeme ile nereye kadar gidilebilirdi? Tamam çok güzeldi ama başka şeylere bakalım artık” ifadelerini kullandı.

"BİZE MALİYETİ AĞIR OLDU"

Mislav Orsic’in transferine karşılık Taha’nın Göztepe’ye bedelsiz verilmesi sorulan Yazıcı, “Orsic’i hocamız çok istedi. Bize çok faydalı olacak bir oyuncuydu ama çok talihsiz bir olay yaşandı, sakatlandı. O gün gözümden yaş geldi. Bize maliyeti ağır oldu” sözleriyle tamamladı.