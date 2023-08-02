Trabzonspor, 1959 yılı öncesi şampiyonluklar için TFF'ye başvuracak

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 1959 yılı öncesi şampiyonluklar hakkında açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.08.2023 - 12:15
Trabzonspor, 1959 yılı öncesi şampiyonluklar için TFF'ye başvuracak
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Trabzonspor, 1959 öncesi şampiyonluklar için TFF'ye başvuracak. 

1959 yılı öncesinde Trabzonspor'un kurucu kulüpleri olan İdman Ocağı ve İdman Gücü ile kazanılan kupalar olduğunu belirten Ertuğrul Doğan, şu ifadeleri kullandı: 

 "Ülkenin tamamını kapsamayan bu mahalli ligler esas alınacak olursa, 1959 öncesi mahalli ligde mücadele eden kurucu kulüplerimiz İdman Ocağı ve İdman Gücü'nün 20 şampiyonluğunun da tescil edilmesinin zorunlu olduğunu federasyona bildirdik.''

Federasyona başvuru yapacaklarını belirten Doğan, ''Şu an belgeleri hazırlıyoruz, başvurumuzu gerçekleştireceğiz. Sadece bir kulüp için komisyon oluşturulmasının adaletli olmayacağını ilgili yerlere ilettik" ifadelerini kullandı. 


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