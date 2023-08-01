Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica: 'Üç büyüklerle mücadele etmek zor'

Yayınlanma: 01.08.2023 - 09:17

Güncelleme: 01.08.2023 - 09:17

Trabzonspor'un Hırvat hocası Nenad Bjelica, ülkesinden 24Sata.hr sitesine röportaj verdi.

Tecrübeli teknik direktör geçmişte yaşadıkları hakkında "Dürüst olmak gerekirse çok iyi geçiniyorum. Baskı hissetmiyorum çünkü hiçbir şey anlamıyorum (gülerek). Dinamo'da da baskı var ama Osijek benim için en zoruydu. Kulübe haraç atan menajeri kovdum, kalp krizi geçirecektim. Onu ofisten attım ve öğleden sonra kovuldum. 19 milyon eurodan aldığım takımı 36 milyonda bırakmıştım. Stadyum masrafları 40 milyondan 80 milyon euroya çıktı. Stadyum masraflarıyla bile ilgileniyordum. Bjelica'ya vurmak en kolayı!" açıklamasını yaptı.

'MÜCADELE ETMEK ZOR'

Türkiye ile ilgili konuşan Bjelica, üç büyüklerle mücadele etmenin zor olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Her sözümün ve hareketimin arkasındayım. Evet; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile mücadele etmek zor. Ama asla pes etmeyeceğiz. Şimdi hedefimiz oyuncu maaş bütçesini azaltmak. Dinamo'dayken 60 milyon euroluk bir bütçe yakalanmıştı. Duygusal bir insanım, evet. Türkiye'de insanlarla geçinebilmek güzel."