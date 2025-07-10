Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcular bir araya geldi!

Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcular bir araya geldi!

10.07.2025 09:47:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcular bir araya geldi!

Trabzonspor'da futbolcular, yönetim kurulu üyeleri ve teknik heyet akşam yemeğinde bir araya geldi.

Trabzonspor, Futbol A Takımı, bugün akşam saatlerinde yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Trabzonspor Futbol A Takımı, bugün akşam saatlerinde yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla düzenlenen yemekte bir araya geldi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından bordo-mavililer, Trabzon'da bulunan bir balık restoranında buluştu. Oldukça samimi ve keyifli bir atmosferde geçen yemekte, futbolculardan Denis Draguş'un doğum günü de kutlandı. 6 Temmuz'da yeni yaşına giren Rumen futbolcu, teknik ekip ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

Yemek sonrası hatıra fotoğrafları çektirilirken, takım içinde moral ve motivasyonun yüksek olduğu gözlendi.

İlgili Konular: #trabzonspor #yemek #yönetim kurulu

İlgili Haberler

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Galatasaray ile yollarını ayırmıştı: Trabzonspor transferi resmen açıkladı!
Galatasaray ile yollarını ayırmıştı: Trabzonspor transferi resmen açıkladı! Önümüzdeki sezon Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor, Galatasaray ile yollarını ayıran 30 yaşındaki Dominik Cumhuriyeti vatandaşı Angel Delgado'yu renklerine bağladığını duyurdu.
Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır için açıklama! 'Bizim kale almayacağımız talepler var'
Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır için açıklama! 'Bizim kale almayacağımız talepler var' Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan transfer iddialarıyla gündemde olan Uğurcan Çakır hakkında konuştu.