Kulüpten açıklama yapıldı: Trabzonspor antrenmanında Abdullah Avcı flaş ayrıntısı!

Trabzonspor'da yolların ayrılması beklenen Abdullah Avcı, cumartesi günü yapılan antrenmanda takımın başında yer almadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2024 - 16:45
Kulüpten açıklama yapıldı: Trabzonspor antrenmanında Abdullah Avcı flaş ayrıntısı!
Abone Ol google-news

Trabzonspor, Süper Lig'de oynayacağı Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililerde yolların ayrılması beklenen teknik direktör Abdullah Avcı, Eyüpspor maçı öncesi cumartesi günü yapılan son antrenmanda takımın başında yer almadı.

Bordo-mavililer, Eyüpspor maçı öncesi son antrenmanını İhsan Derelioğlu yönetiminde yaptı.

Trabzonspor, Eyüpspor ile pazar günü saat 19.15'te deplasmanda karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

Trabzonspor'dan antrenman için yapılan açıklama şu şekilde:

"Takımımız, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağımız İkas Eyüpspor maçı hazırlıklarını, Teknik Koordinatörümüz İhsan Derelioğlu yönetiminde bugün 12.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı."


abdullah avcı haberleri trabzonspor haberleri antrenman haberleri

İlgili Haberler

Spor yazarları Trabzonspor - St Gallen maçını değerlendirdi: 'Ruhen orada değil gibiydiler'

Spor yazarları Trabzonspor - St Gallen maçını değerlendirdi: 'Ruhen orada değil gibiydiler'
Trabzonspor'da Şenol Güneş harekatı!

Trabzonspor'da Şenol Güneş harekatı!
Fatih Tekke'den Trabzonspor açıklaması! 'Ayrıcalıklı bakıyoruz'

Fatih Tekke'den Trabzonspor açıklaması! 'Ayrıcalıklı bakıyoruz'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler