Kulüpten açıklama yapıldı: Trabzonspor antrenmanında Abdullah Avcı flaş ayrıntısı!
Trabzonspor'da yolların ayrılması beklenen Abdullah Avcı, cumartesi günü yapılan antrenmanda takımın başında yer almadı.
Trabzonspor, Süper Lig'de oynayacağı Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililerde yolların ayrılması beklenen teknik direktör Abdullah Avcı, Eyüpspor maçı öncesi cumartesi günü yapılan son antrenmanda takımın başında yer almadı.
Bordo-mavililer, Eyüpspor maçı öncesi son antrenmanını İhsan Derelioğlu yönetiminde yaptı.
Trabzonspor, Eyüpspor ile pazar günü saat 19.15'te deplasmanda karşı karşıya gelecek.
TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI
Trabzonspor'dan antrenman için yapılan açıklama şu şekilde:
"Takımımız, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağımız İkas Eyüpspor maçı hazırlıklarını, Teknik Koordinatörümüz İhsan Derelioğlu yönetiminde bugün 12.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı."
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