Trabzonspor Disiplin Kurulu’ndan “Kayyum” Açıklamasına Takipsizlik Kararı

Yayınlanma: 22.04.2025 - 13:30

Güncelleme: 22.04.2025 - 13:30

Genel kurulda yaptığı konuşmada Trabzonspor’un bağımsızlığını yitirdiğini, kulüp yönetiminin siyasi ve ticari odakların etkisi altında kaldığını öne süren Kulaçoğlu, mevcut başkan Ertuğrul Doğan’ı “kayyum” olarak nitelemişti. Bu açıklamaların ardından kulüpten ihraç istemiyle Disiplin Kurulu’na sevk edilen Kulaçoğlu için karar bugün yapılan toplantıyla netleşti.

İki asil üyenin mazeret bildirerek katılamadığı toplantıya yedek üyeler dahil olurken, görüşmeler sonucunda beş üyenin üçü dosya hakkında “takipsizlik” kararı verdi. Diğer iki üye ise karara muhalefet şerhi düştü.

Trabzonspor’un tarihine, kültürüne ve felsefesine dair yazdığı kitaplar, gazete yazıları ve televizyon programlarıyla da bilinen Hakan Kulaçoğlu hakkında alınan bu karar, camiada geniş bir memnuniyetle karşılandı.