Trabzonspor duyurdu: Muhammed Cham'ın yeni takımı belli oldu!

30.08.2025 19:45:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Trabzonspor, Muhammed Cham'ın satın alma opsiyonuyla Slavia Prag'a kiralandığını açıkladı.

Trabzonspor, Avusturyalı orta saha oyuncusu Muhammed Cham'ın transferini resmen açıkladı. Bordo-mavililer, 23 yaşındaki futbolcunun Çekya ekibi Slavia Prag'a satın alma opsiyonlu olarak kiralandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Muhammed Cham'ın, 2025-2026 futbol sezonu için Slavia Praha Kulübü'ne satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır."

Bu anlaşmaya göre Slavia Prag, Cham için 600 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek. Ayrıca sözleşmede 5.5 milyon Euro satın alma opsiyonu ve oyuncunun olası bir sonraki satışından Trabzonspor'a %12.5 pay maddesi bulunuyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon bordo mavili formayla 37 maça çıkan Cham, 6 gol 12 asistlik performans sergiledi.

