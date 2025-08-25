Eski hakemler, Trabzonspor - Antalyaspor maçını değerlendirdi: 'İlk 3 haftadaki en önemli VAR hatası'

Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u Stefan Savic'in 38. dakikada attığı golle 1-0 yenerek puanını 9'a yükseltti.

40. dakikada Pina'nın ceza sahası dışında yerden şutu kaleci Abdullah Yiğiter’den döndü. Pozisyonun devamına topu önüne alan Augusto'nun sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ancak VAR uyarısıyla monitörde pozisyonu inceleyen hakem Ali Yılmaz, gol esnasında Onuachu'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle golün iptaline karar verdi.

Yayıncı kuruluşta eski hakemler Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban'ın katıldığı TRİO programında hakemin iptal kararı değerlendirildi.

İşte eski hakemlerin pozisyonla ilgili görüşleri:

Bülent Yıldırım: "Hiç uzatmayacağım. Video hakem müdahalesi baştan sona yanlış. Subjektif alanda "etkiledi mi etkilemedi mi?" diye bir soru işareti varsa ve saha görevlileri buna gol demişse, futbolda bunun dışında hiçbir beklenti yok. Futbol ne bekliyor o anlamda da bir sıkıntı yok. Siz niye işgüzarlık yapıp da bu pozisyona karışıyorsunuz ki? Bu baştan sona yanlış bir müdahale. İkincisi hakeme, vermiş olduğunuz kararı dikte eder nitelikte sadece ofsayta yakın açıları göstermiş olmak VAR tekniği açısından özellikle subjektif bir alanda... Hadi çağırdınız teknik olarak o da yanlış. Çünkü kale arkasından göreceğiz ki diğer açılarda Onuachu rakibine yakınmış izlenimi verirken Veysel'le Onuachu arasında çok ciddi ve sıfır etkiyi gösterecek 1.5-2 metrelik bir açı söz konusu. Burada ofsayt olabilmesinin tek yolu Onuachu'nun topa temas etmesiydi. Temas da söz konusu değil kaleci eliyle topu içeri atmış. Baştan sona yanlış bir Video Hakem müdahalesi olmuş. Bu gol verilmeliydi."

"İLK 3 HAFTADAKİ EN ÖNEMLİ VAR HATASI"

Deniz Çoban: "Bir pozisyonun bir çok sonucu olabilir. Trabzonspor bu maçı 1-0 kazandı. Antalyaspor 1 gol atabilirdi 1-1 biterdi. O zaman sonucuna tesir etmiş olurdunuz. O yüzden çok kritik ve önemli bir pozisyon. Ben ilk 3 haftadaki en önemli VAR hatası olduğunu düşünüyorum. Buna VAR'ın müdahale etmesi... Sana göre bana göre bir pozisyona müdahale edilmez. Kamuoyunda VAR'a çok hakim olmayanların bir cümlesi var ya 'VAR dediki gel bir bak'. Gel bir bak diye birşey yok. 'Hocam açık, bariz, net, tartışmasız bir hata yaptın gel bak' o var. Çok büyük bir hata. Bir gole mal olmuş. Kitabın ortasından ABC seçiyor.

İzletirken sadece tek bir açıdan izletiyorsunuz. O açı geldiği zaman; Veysel'in, Onuachu olmasa bir ihtimal kafasıyla topu çıkarma şansı varmış gibi görüyorsunuz. Fakat kale arkası açısından gördüğümüz zaman iki futbolcu arasında mesafe olduğunu görüyoruz. Biz birbirimizle bu pozisyonu konuşurken 'Bunun kale arkası açısının görerek karar vermemiz lazım' dedik. Biz bunun farkındaydık. Kale arkası açısından görünüyor ki Veysel o topu hiçbir şekilde çıkartamaz. Yani doğru açıdan pozisyonu değerlendirip karar vermek lazım. O zaman ben hakemi de sorumlu tutuyorum şöyle ki; Video Yardımcı Hakem bu pozisyonu tek açıdan gösterdi. Hakemin de bizim düşündüğümüz gibi düşünüp kale arkası görüntüsünü istemesi lazımdı. Hakem, 'Bir dakika sen bana sürekli ofsayt kamerasından gösteriyorsun ama başka bir açı ver' dedi mi acaba? Demesi gerekirdi. Hakemin kale arkası açısını gördükten sonra da hakem ben olsam döner golü verirdim. Burada net bir gol var. Hakem ekibi şanslıymış bu yanlış karar sonuca etki etmediği için ama skora etki etti."

"POZİSYONU TEK AÇIDAN VEREREK VAR TEKNİĞİ AÇISINDAN ÇOK YANLIŞ BİR ŞEY YAPIYOR"

Bahattin Duran: "Burada hepimiz VAR müdahalesi yanlış diyoruz. Neden? Burada sahada verilen kararın geçerli olduğu bir pozisyon. Burada yardımcı hakem ve hakem ekibi deseydi ki "Benim için kaleciyi etkiledi. Onuachu orada olmasaydı kaleci topa daha iyi atlayabilirdi' diye de düşünmüş olabilir. Bu arada benim görüşüm bu değil. Ya da hakemler ofsayt verseydi. Biz derdik ki 'Ya bu pozisyon ofsayt değilmiş.' ama yine VAR müdahale etmezdi. Bu öyle bir pozisyon. Bu pozisyon benim için de ofsayt değil. Pozisyonu tek açıdan vererek VAR tekniği açısından çok yanlış bir şey yapıyor. Burada kale arkasındaki açıyı mutlaka ve mutlaka hakeme izletmeliydi. Ali Yılmaz'ın Süper Lig'deki 3. maçı. Belki kale arkası açısını o istemedi. İstemeliydi."