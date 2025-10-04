Trabzonspor, evinde Kayserispor’u 4-0 mağlup edip çıkışını sürdürdü: Gol 'fırtına'sı

Trabzonspor, Süper Lig’in 8. haftasında konuk ettiği Kayserispor’u farklı yendi: 4-0. BordoMavililerin gollerini 12. dakikada Okay, 53’te Augusto, 56’da Zubkov, 90+5’te penaltıdan Onuachu attı. Zubkov bu sezon ilk kez ağları sarstı.

Karadeniz ekibinde kaleci Onana ilk yarıda yaptığı 5 kritik kurtarışla takımını ayakta tuttu. 16. dakikada Kayserili Onugkha’nın topuğuyla yaptığı vuruşta top direkten döndü. 19’da ise Trabzonlu Folcarelli’nin ceza sahasının dışından şutu üst direğe takıldı.

34’teki kornerde Onuachu’nun kafa vuruşunda top üst direkten geri geldi. 90+2’de de Sikan’ın şutu direkten döndü. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Olaigbe’yi ilk kez yedeğe çekerken 74’te oyuna aldı. İlk golü atan Okay adalesinde ağrı hissedince 74’te kenara geldi. Bordo-Mavililer üst üste ikinci maçını kazanırken tribünlerin büyük bölümünün boş kalması dikkat çekti. Maçı sadece 14 bin 412 Trabzonspor taraftarı izledi.