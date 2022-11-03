Trabzonspor - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

03 Kasım 2022 Perşembe, 09:05

UEFA Avrupa Ligi H grubunda lider olan Ferencvaros, grubun son karşılaşmasını Trabzonspor ile gerçekleştirecek.

TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Ferencvaros maçı bu hafta 3 Kasım Perşembe günü (bugün) saat 20:45'de oynanacak.

TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Ferencvaros maçı Exxen'den canlı yayımlanacak.

Karşılaşmayı Alman hakem Harm Osmers yönetecek. Osmers'in yardımcılıklarını ise Robert Kempter ve Dominik Schaal yapacak.

Trabzonspor, Ferencvaros ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 93. maçına çıkacak. UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 92 maçın 35'inde sahadan galibiyetle ayrıldı, 22 maçta berabere kaldı. Trabzonspor 35 maçta ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 126 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 128 gol gördü.







