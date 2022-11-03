Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu!

03 Kasım 2022 Perşembe, 08:37

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe ve Trabzonspor'un, gruplarını ikinci sırada bitirmeleri durumunda muhtemel rakipleri belli oldu.

İki temsilcimiz Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci sırada bitirmeleri durumunda Şampiyonlar Ligi'nden gelecek takımlarla karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin grupta lider olarak çıkma ihtimali bulunurken, Trabzonspor'un ise bu şansı bulunmuyor. Bordo-mavililer yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam ederse, bu takımlardan biriyle karşılaşacak.

İşte Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne giden ve Fenerbahçe ile Trabzonspor'un muhtemel rakipleri olan takımlar;

-Ajax

-Bayer Leverkusen

-Barcelona

-Sevilla

-Sporting

-Shakhtar Donetsk

-Juventus

-RB Salzburg