Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın gözü Anastasios Bakasetas'ta

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, perşembe günü kendi sahasında Macar ekip Ferençvaroş'u konuk edecek. Bordo-mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı, zorlu mücadelede Yunan yıldız Anastasios Bakasetas'a güveniyor.

cumhuriyet.com.tr
02 Kasım 2022 Çarşamba, 10:35
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın gözü Anastasios Bakasetas'ta
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Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde bu sezon Ferençvaroş, Monaco ve Kızılyıldız'ın yer aldığı grupta beklentileri karşılayamadı.

5 maçta yalnızca 6 puan elde edebilen Karadeniz devi, son haftaya girilirken, 3. sırada yer aldı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri ise yarın 10 puanlı lider Ferençvaroş ile kozlarını paylaşacak.

Bordo-mavililer kazanması halinde Monaco-Kızılyıldız maçında kendi işine yarayacak olan sonucun çıkmasını bekleyecek.

AVCI ÇOK GÜVENİYOR

Fırtına'da ise gözler Anastasios Bakasetas'ta olacak. Yunan orta saha oyuncusu, tüm grup maçlarında skora katkı yaparken, 2 kez rakip fileleri havalandırıp, 3 de gol pası verdi.

Fanatik'in haberine göre 29 yaşındaki oyuncu, bu mücadeleye de ekstra çalışmalar ile hazırlanırken, takımının zafere uzanması için elinden geleni yapacak. Zorlu maçta Avcı, öğrencisine çok güveniyor.  


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