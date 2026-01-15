Trabzonspor, geriye düştüğü maçta İstanbulspor’u 6-1 yendi: Kupada gol fırtınası

Trabzonspor, 1-0 geriye düştüğü Türkiye Kupası A Grubu 2. maçında deplasmanda TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor’u 6-1 yenerek ilk 3 puanını aldı.

İlk yarısı 1-1 biten maçta 54. dakikada İstanbulsporlu Kerem Ay kırmızı kart gördü. Bordo-Mavililerde Muçi, 2 gol ve 1 asistle yıldızlaştı. Oyuna sonradan giren Sikan da 2 kez ağları sarstı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, “Beklediğimiz ve temasta olduğumuz oyuncular var. Devre arası transferde istediğiniz oyuncuyu bulmak kolay değil. Bunun zorluğunu yaşıyoruz” dedi.