Trabzonspor, Kasımpaşa ile yenişemedi!
Trabzonspor, hazırlık karşılaşmasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
Trabzonspor, hazırlık karşılaşmasında Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.
Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Trabzonspor, 16. dakikada Umut Bozok ile öne geçerken, Kasımpaşa bu gole 82. dakikada penaltıdan Haris Hajradinovic ile karşılık verdi.
16. dakikada Trabzonspor öne geçti. Hamsik'in savunma arkasına attığı pasa Kasımpaşa'dan Petretta müdahale etmeye çalıştı, ondan sekerek önünde kalan topa düzgün bir vuruş yapan Umut Dilan Bozo,k takımını öne geçirdi: 1-0
82. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Fall, bordo-mavili oyuncu Gbamin'in müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Levent Gümüşdere penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Hadergjonaj, skorda eşitliği getiren golü kaydetti: 1-1
Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Levent Gümüşdere, Cankut Gönenç, Oğuzhan Yiğitkarpuz
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen (Dk. 63 Peres), Siopis (Dk. 63 Doğucan Haspolat), Visca (Dk. 89 Engin Poyraz Efe Yıldırım), Umut Dilan Bozok (Dk. 89 Caner Uzun), Bakasetas, Vitor Hugo (Dk. 46 Denswil), Hamsik (Dk. 46 Bardhi), Gbamin, Trezeguet, Arif Boşluk (Dk. 63 Yusuf Erdoğan)
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Donk (Dk. 46 Grovac), Bruma (Dk. 75 Tarkan Serbest), Tunay Torun (Dk. 46 Fall), Hajradinovic (Dk. 87 Oğuzhan Efe Yılmaz), Ben Ouannes (Dk. 46 Ahmet Emin Engin), Cedric (Dk. 67 Berat Kalkan), Tirpan (Dk. 75 Aytaç Kara), Petretta (Dk. 87 Yasin Özcan), Celina (Dk. 46 Yunus Mallı), Hadergjonaj (Dk. 87 Selim Dilli)
Goller: Dk. 16 Umut Dilan Bozok (Trabzonspor), Dk. 82 Hadergjonaj (Penaltıdan) (Kasımpaşa)
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