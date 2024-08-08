Turu, Avusturya'ya bıraktı: Trabzonspor, Rapid Wien'e mağlup oldu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Rapid Wien'e 1-0 mağlup oldu. Bordo mavili takım, Avusturya ekibiyle 15 Ağustos'ta rövanş maçına çıkacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2024 - 21:52
Turu, Avusturya'ya bıraktı: Trabzonspor, Rapid Wien'e mağlup oldu
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Rapid Wien takımıyla karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan maçı konuk ekip 1-0 kazandı.

Rapid Wien'e galibiyeti getiren golü 67. dakikada Lukas Grgic kaydetti. Bu sonuçla Avusturya ekibi, ülkesine avantajlı döndü.

Bordo mavili takımın kaptanı Uğurcan Çakır, karşılaşmada 3 kritik kurtarış yaparak takımı adına ön plana çıkan isim oldu.


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