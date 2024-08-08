Turu, Avusturya'ya bıraktı: Trabzonspor, Rapid Wien'e mağlup oldu
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Rapid Wien'e 1-0 mağlup oldu. Bordo mavili takım, Avusturya ekibiyle 15 Ağustos'ta rövanş maçına çıkacak.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Rapid Wien takımıyla karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan maçı konuk ekip 1-0 kazandı.
Rapid Wien'e galibiyeti getiren golü 67. dakikada Lukas Grgic kaydetti. Bu sonuçla Avusturya ekibi, ülkesine avantajlı döndü.
Bordo mavili takımın kaptanı Uğurcan Çakır, karşılaşmada 3 kritik kurtarış yaparak takımı adına ön plana çıkan isim oldu.
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