Başakşehir ve Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki olası rakipleri belli oldu!
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'in ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor'un Konferans Ligi play-off turunda karşılaşacağı olası rakipler belirlendi.
Başakşehir ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
Başakşehir, Iberia'yı elemesi halinde St. Patricks - Sabah eşleşmesinin galibi ile kozlarını paylaşacak.
İstanbul ekibi, ilk karşılaşmayı 22 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 29 Ağustos'ta İstanbul'da oynayacak.
TRABZONSPOR'UN RAKİBİ DE BELLİ OLDU
Trabzonspor'un Rapid Wien'e elenmesi durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri açıklandı.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde eşleştiği Rapid Wien'e elenmesi halinde St.Gallen - Slask Wroclaw eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.
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