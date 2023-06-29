Trabzonspor Mislav Orsic'i İstanbul'a getirdi!

Yayınlanma: 29.06.2023 - 09:37

Güncelleme: 29.06.2023 - 09:37

Trabzonspor, Mislav Orsic'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "FC Southampton'ın profesyonel futbolcusu Mislav Orsic'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Mislav Orsic gece geç saatlerde İstanbul'a geldi. Başarılı futbolcu, perşembe günü Trabzon'a geçecek ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

BJELICA İLE BİRLİKTE ÇALIŞTILAR

Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Dinamo Zagreb'ten 5.75 milyon euro'ya Southampton'a transfer olan Hırvat futbolcu, İngiliz ekibiyle sadece 5 maça çıkarken Premier Lig'de 6 dakika süre alabildi.

Mislav Orsic daha önce Nenad Bjelica ile 2018-2020 arasında Dinamo Zagreb'de birlikte çalışmıştı.